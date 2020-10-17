Соседка рассказала о саратовской семье, в которой мать подозревают в покушении на жизнь детей

Жительница дома, где двое детей выпали из окна, рассказала о семье пострадавших. Валентина утверждает, что семья выглядела нормальной, хотя женщина и была в разводе. Теперь мать выпавших девочек подозревают в том, что она намеренно сбросила их с высоты.

Валентина живет на первом этаже дома, из окна которого в субботу мать выбросила двух дочерей. По словам местной жительницы, подозреваемая жила на четвертом и последнюю неделю сидела на больничном. Однако позавчера она ездила куда-то на машине и выглядела совершенно нормальной.

Она вроде повредила что-то, ее в больницу увезли. Она хотела [совершить самоубийство], ее дед поймал, остановил. Она нормальная была, я не знаю, что случилось. Она все время и привозила девчонок, и увозила, и в школу провожала, и на тренировки ездила Валентина.

По мнению Валентины, семья женщины была благополучной. Никто из ее членов не злоупотреблял алкоголем. С мужем она развелась летом 2020 года, но он приезжал, гулял с дочками. По данным источника РИА ФАН, подозреваемая тяжело переживала расставание с мужчиной.

Следователи полагают, что мать двух девочек намеренно выбросила детей из окна. На нее завели уголовное дело по статье о покушении на убийство двух малолетних.

Несовершеннолетние выпали из окна дома, который находится в Заводском районе Саратова. Дети выжили, их госпитализировали, уточнил сайт «Газета.ru». При этом состояние детей оценивается как тяжелое, отметило агентство Ura.ru.