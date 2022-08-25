«Впал в состояние невменяемости». Член СПЧ Игорь Каляпин расценил нападение на себя как бытовой конфликт

Мужчина в Нижегородской области напал на члена Совета по правам человека (СПЧ) Игоря Каляпина. Его госпитализировали, врачи заподозрили сотрясение мозга. Пресс-секретарь «Команды против пыток» Наталья Курекина заявила, что пострадавший расценил нападение как бытовой конфликт.

«Мы все еще ждем заключения от медиков, потому что окончательного пока нет. По словам Игоря Александровича и тем фото, что мне прислали коллеги, у него сломан нос, довольно сильно отекло и опухло лицо и, судя по всему, сотрясение, потому что его довольно сильно тошнит», — сказала она.

Представитель Игоря Каляпина добавила, что в обстоятельствах дела пока не разобрались. Нападавший представился начальником уголовного розыска отдела полиции, однако ни подтверждений, ни опровержений этому пока нет.

Игорь Александрович сообщил, что расценивает эту ситуацию все-таки как бытовой конфликт, нежели как нападение полицейского на правозащитника. Человек просто впал в состояние невменяемости и начал его беспричинно атаковать. Это пока все, что мы знаем Наталья Курекина пресс-секретарь.

Нападение произошло вечером 24 августа. Совет по правам человека сообщил в своем Telegram-канале, что мужчина попытался порезать Игорю Каляпину лицо и задушить, однако он вызвал полицию, и злоумышленника задержали. Правозащитника госпитализировали. Глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что это не связано с деятельностью потерпевшего.