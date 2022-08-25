Неизвестный напал на члена СПЧ Игоря Каляпина в Нижегородской области

Нападение совершено на члена Совета по правам человека (СПЧ) Игоря Каляпина в Нижегородской области. Его доставили в больницу. Об этом сообщили в СПЧ.

«В среду вечером в Нижегородской области на члена СПЧ Игоря Каляпина напал неизвестный. Он пытался порезать ему лицо и задушить», — сказано в сообщении организации в Telegram.

Представители СПЧ уточнили, что Каляпин сам вызвал полицию, преступника задержали. Сейчас ведутся следственные действия.

Уточняется, что пострадавшего госпитализировали. Врачи подозревают, что у Каляпина может быть сотрясение мозга. Совет по правам человека пожелал скорейшего выздоровления своего коллеге и пообещал держать ситуацию на контроле.