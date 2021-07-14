Возбуждено 4 дела о фальшивых справках для медотвода в Москве

Выявленные полицией мошенники пытались сбыть фальшивые документы, дающие право на медотвод от прививки от коронавируса в Хорошевском и Измайловском районах, в Выхино–Жулебино, а также на юго-западе Москвы. Пока не удалось поймать ни одного из преступников, но силовики сумеют найти авторов фальшивок и привлечь к ответственности.

Об этом газете «Известия» сообщил источник в правоохранительных органах. Будут наказаны также покупатели подделок. Информированный собеседник издания из одной из московских поликлиник сообщил, что ежедневно в столичные больницы поступают десятки запросов от работодателей. Они просят подтвердить подлинность медотводов сотрудников. Некоторые из справок оказываются липовыми.

Было возбуждено четыре уголовных дела из-за попытки продажи фальшивых справок. Все они были разработаны по схеме «контрольной закупки». То есть, оперативники находили в Сети или мессенджерах продавца, и договаривались с ним о приобретении фейка. Так было выявлено свыше 800 сайтов, торгующих поддельными сертификатами о вакцинации и QR-кодами. Об этом изданию рассказал врио замначальника ГУ МВД по Москве Александр Половинка.

Поскольку личность продавца при покупке установить невозможно, к его поискам оперативники приступают по факту преступления.

«Пока ни по одному из перечисленных дел задержанных нет, но рано или поздно этих людей найдут и привлекут к ответственности», — заверил Половинка.

За использование заведомо ложного документа виновный по закону наказывается штрафом в размере до 80 тысяч рублей.

10 июля на востоке Москвы полицейские провели контрольную закупку поддельной справки. На встречу пришла девушка-курьер, которая привезла фейковый документ. Она пояснила, что за 250 рублей доставляет документы и посылки по всей столице.