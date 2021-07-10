Полиция Москвы предотвратила продажу поддельной справки о медотводе о вакцинации

Поддельную справку о медицинских противопоказаниях к вакцине от коронавируса изъяли полицейские на востоке Москвы. Как сообщила пресс-служба столичного главка МВД, правоохранители провели контрольную закупку по объявлению из интернета.

Встречу правоохранителей с девушкой-курьером, которая привезла документы, сняли на видео.

На опубликованных кадрах видно, как сидящей на скамейке «покупательнице» подходит курьер и передает ей бумагу. После этого к скамейке подходят еще несколько человек в штатском.

Доставившая справку девушка пояснила, что работает курьером. За 250 рублей она доставляет посылки и документ по Москве.

По данным ведомства, стоимость справки составила 3,5 тысячи рублей. В ходе проведенной экспертизы выяснилось, что проставленные на документе справке печати поддельные.

Правоохранители завели уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов». Максимальное наказание по данной статье составляет два года лишения свободы. Также уголовная ответственность наступает при использовании фейковых справок.

Кроме поддельных медицинских справок о медицинском отводе от вакцинации в московском регионе начали торговать фальшивыми QR-кодами для прохода в рестораны и кафе. Использование такого пропуска в заведения общественного питания может обернуться для владельца большими неприятностями.