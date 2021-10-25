Воспитатель из Нижнего Новгорода, обвиненный в домогательствах к детям, признал вину

Воспитателя детсада из Нижнего Новгорода, которого подозревали в домогательствах к детям, задержали. По словам представителей пресс-службы СУ СК РФ по региону, он полностью признал свою вину. Об этом написал сайт Life.

«По версии следствия, подозреваемый, работая воспитателем детского сада в Нижнем Новгороде, неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении малолетних воспитанников», — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас 36-летний мужчина находится под стражей. По одним данным, жертвами воспитателя стали три мальчика, по другим — пять.

Ранее стало известно о том, что в Нижнем Новгороде мужчина, проработавший 11 лет в детском саду, во время тихого часа трогал малышей под одеялом. Слова шестилетних детей подтвердил и 14-летний подросток.