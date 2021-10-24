Задержан воспитатель, который несколько лет домогался детсадовцев в Нижнем Новгороде

Правоохранители задержали 36-летнего воспитателя одного из детских садов в Нижнем Новгороде. По словам детей, он несколько лет домогался мальчиков. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, мужчина трогал воспитанников под одеялом во время тихого часа. Он домогался только мальчиков. Известно, что 36-летний воспитатель работал в детском саду 11 лет. За это время он выпустил три группы.

О домогательствах узнали случайно: мама одного из мальчиков заметила что ребенок перед сном стал лезть себе в трусы. Она объяснила, что так делать нельзя, на что шестилетний ребенок рассказал, что его воспитатель так делает. Мама мальчика связалась с другими родителями — дети рассказали одну и ту же историю.

По их словам, воспитатель по время тихого часа трогал их под одеялом. При этом он выбирал только мальчиков, не приставая к девочкам. Дети не рассказывали родителям, потому что воспитатель убедил их, что его действия нормальны. Он сказал, что поступает «по-дружески», но попросил не рассказывать никому, потому что иначе его могут уволить — тогда дети потеряют друга.

Руководство детского сада не поверило детям и решило, что воспитателя оклеветали. Однако слова ребят подтвердил 14-летний подросток — он ходил в первую группу, которую выпустил педагог. По данным канала, мужчину уже задержали. Правоохранители возбудили уголовное дело.