Криминал 09 апреля 2024, 10:30 Восемь нелегалов выдворили из России после проверки в Мариуполе Пушилин: ФСБ, МВД и Росгвардия провели рейд против нелегалов в Мариуполе

Читать 360tv в

Сотрудники управления ФСБ и МВД по Донецкой Народной Республике, а также Росгвардии провели в Мариуполе фильтрационно-проверочные мероприятия, чтобы выявить иностранцев, незаконно находящихся на территории России. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«К административной ответственности <…> привлечены 20 мигрантов, восемь из которых выдворены за пределы России», — указал он.

Реклама

Иностранцев привлекли к ответственности за несоблюдение правил въезда в Россию и режима проживания. Рейды по выявлению нелегалов на территории ДНР продолжаются, заключил Пушилин.

Ранее проверку для выявления незаконно пребывающих в России иностранцев провели в Балашихе и Реутове. Специалисты проверили свыше 300 человек и 57 объектов. В итоге правоохранители зарегистрировали семь материалов о нарушениях, совершенных приезжими или людьми без гражданства.