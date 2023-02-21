Криминал 21 февраля 2023, 23:21 Вора в законе Исмаилова приговорили к 21 году колонии за двойное убийство Суд приговорил к 21 году колонии вора в законе Исмаилова за убийство двух человек в Москве РИА «Новости»

Читать 360tv в

Мосгорсуд вынес решение по делу об убийстве двух человек на Измайловском шоссе в Москве. Вора в законе из Азербайджана Рашада Исмаилова признали виновным. Его приговорили к 21 году колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе московской прокуратуры. Об этом написал ТАСС.

По данным суда, с 2013 года Исмаилов занимал высшее положение в преступной иерархии. Имея статус вора в законе, пропагандировал криминальную субкультуру, обеспечивал наполнение так называемого общака, покровительствовал преступникам.

Реклама

Убийство произошло в мае 2009 когда, когда Исмаилов подъехал к кафе и расстрелял автомобиль с двумя мужчинами. Ранения, которые были несовместимы с жизнью, получили его конкуренты — Маммадали Гусейнов и Гашам Вердиев. Оказалось, что Исмаилов не поделил с ними контроль над поставками в столицу овощей и фруктов.

Реклама

Правоохранительные органы пока не задержали сообщников вора в законе. В отношении них начали отдельное уголовное судопроизводство.

Ранее сообщалось, что в Нижневартовске передали в суд дело об избиении 17-летнего подростка.