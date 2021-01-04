Вооруженный мужчина заблокировался в квартире в Москве

Инцидент произошел на юго-востоке Москвы в квартире жилого дома, расположенного на Васильцовском стане. По информации телеканала, в квартире находится Максим Л.

Мужчина увлекается охотой, в последние дни он много выпивал. По некоторым данным, у Максима мог случиться приступ белой горячки.

Как рассказала супруга Максима, у него есть ружье, также он угрожает гранатой. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, полиция оцепила этаж.



В пресс-службе столичного главка МВД «360» сообщили, что в подъезде жилого дома на Васильцовском стане мужчина в неадекватном состоянии из предмета похожего на ружье произвел несколько выстрелов.

«В результате стрельбы пострадавших нет. На месте находятся сотрудники полиции и СОБР Россгвардии. Приняты меры к задержанию стрелявшего», — отметил собеседник «360».

В декабре стало известно, что во время пандемии коронавируса россияне стали активнее покупать гражданское оружие. В некоторые моменты спрос даже начал превышать предложение.