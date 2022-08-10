Вооруженный мужчина в Уфе захватил подвал и отключил жильцам воду

Житель Уфы вооружился пистолетом, захватил подвал и отключил воду жильцам многоквартирного дома. Таким образом он попытался вынудить их выкупить подвальное помещение, сообщил РЕН ТВ.

Инцидент произошел в доме, расположенном по адресу: улица Карла Маркса, 60/2. Поначалу мужчина предлагал жильцам купить подвал за 20 миллионов рублей. Когда они отказались, он стал перекрывать вентиль, отключая воду. Жительница дома рассказала, что несколько раз в неделю они остаются без воды.

«Ребенок заходит под душ, а там сразу идет горячая вода. Туалет не смыть, посуду не помыть, не постирать», — пожаловалась она.

К решению проблемы подключились правоохранители и управляющая компания. В МВД Башкортостана сообщили, что проводят проверку.

Ранее в Сестрорецке мужчина напал на подростков, которые шумели во дворе. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве.