Семейная пара избила подростков из-за музыки и смеха под окнами ЖК в Сестрорецке

Житель Сестрорецка напал на группу подростков, которые хотели отдохнуть на скамейке рядом с жилым домом. Причиной ссоры стало шумное поведение молодых людей. Недовольный мужчина ударил одного из подростков по лицу, из-за чего пострадавший попал в больницу. Против борца за тишину возбудили уголовное дело.

В пресс-службе регионального ГУ МВД «360» сообщили, что потасовка произошла 2 августа вечером возле дома № 23 на улице Николая Соколова. Прибывшие на место полицейские выяснили, что конфликт вспыхнул между 42-летним мужчиной, который живет в этом доме, и компанией подростков. Молодые люди находились во дворе.

По предварительным данным, ссора произошла из-за шумного поведения подростков, уточнили в ведомстве. Во время потасовки мужчина ударил одного из юношей по лицу. В результате 16-летнего парня доставили в больницу.

В отношении мужчины полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве. Решается вопрос о задержании злоумышленника на основании статьи 91 УПК РФ, заключили в ГУ МВД.

Одна из девушек, которая отдыхала вместе с друзьями рядом с этим домом, в беседе с «360» рассказала, что у одного из ее друзей пострадала челюсть, а еще у одного друга от удара произошло отслоение сетчатки, теперь ему нужна коррекция зрения.

По словам девушки, их компания отдыхала рядом с ЖК «Рай в шалаше». Было около 17:00, друзья слушали музыку из колонки, общались. При этом, как отметила собеседница «360», они специально отошли от центральной скамейки во дворе, где сидела женщина с коляской, чтобы не мешать ей. Однако их появление вызвало недовольство жительницы дома.

«Нам стала кричать женщина из окна с просьбой быть потише. Мы выключили музыку сразу после первого замечания. Сидели разговаривали полушепотом, потому что женщина сказала, чтобы мы ушли. Потом она снова начала кричать из окна, используя нецензурную брань. Потом из-за забора стал кричать ее муж, [сказал] что у нас есть пять минут. Но время было в районе 16:00–17:00. Наш друг сказал, что мы ничего не нарушаем», — добавила девушка.

Но семейная пара не успокаивалась. Мужчина, по словам подростка, даже угрожал им оружием. Потом оказалось, что это травматический пистолет «Оса», уточнила она.

«Я не понимаю, почему такая реакция была, почему они стали себя так вести. Мальчиков потерпевших осмотрела скорая. Их увезли. Оказалось, что у одного выбита челюсть, ее вправили, но ему сложно говорить. Причем его била женщина, но с такой силой. А у второго рассечен глаз, и ему делают лазерную коррекцию», — заключила собеседница «360».