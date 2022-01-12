Вооруженный грабитель напал секс-шоп в Воскресенске

В Воскресенске правоохранители задержали подозреваемого в разбойном нападении на секс-шоп. Им оказался 38-летний уроженец Оренбурга. Момент преступления попал на камеры наблюдения. Об этом написал сайт «МВД Медиа».

На кадрах видео показано, как мужчина в маске заходит в магазин товаров для взрослых на улице Менделеева. Продавщица сперва принимает его за обычного покупателя, объясняет, где у них мужские, а где женские товары. Но он требует денег. Женщина пытается его прогнать. Но грабитель забирает наличные и скрывается с места.

Полицейские изучили записи с камер и установили личность предполагаемого грабителя. После преступления он избавился от своей маски, шапки и перочинного ножа, который выбросил недалеко от секс-шопа. Там их при осмотре места и нашли.

Завели уголовное дело по статье «Разбой». Мужчину заключили под стражу.

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