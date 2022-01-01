Неизвестный взорвал банкомат в Москве под бой курантов

В Москве неизвестный взорвал банкомат и похитил деньги в полночь в новогоднюю ночь. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

В ТЦ «Лента» в поселке Московском грабитель всего за 11 минут устроил взрыв банкомата, который прогремел прямо под бой курантов в новогоднюю ночь. После этого мужчина в синем строительном костюме забрал деньги из аппарата и скрылся.

По данным Telegram-канала «112», взрыватель украл несколько сотен тысяч рублей. Сейчас его разыскивают.

В декабре произошла череда ограблений банков в России. В Уфе 25 декабря неизвестные ограбили одно из отделений Росбанка, используя похожий на пистолет предмет. Преступники вынесли из офиса более четырех миллионов рублей.

А 14 декабря, злоумышленник совершил вооруженный налет на банк в Екатеринбурге. Его добычей стали 10 миллионов рублей.

Позже, 30 декабря, в Екатеринбурге неизвестный попытался ограбить банк. Он явился в отделение и потребовал сумму денег, но сотрудники не восприняли его угрозы всерьез, и злоумышленник скрылся.