Москвичка, попытавшаяся продать ребенка, вышла на «клиентов» через агентство суррогатного материнства

Женщину, которая пыталась продать своего новорожденного ребенка в Москве, удалось найти благодаря агентству, занимающемуся суррогатным материнством. Об этом «360» рассказал лидер движения «Альтернатива» Олег Мельников.

В «Альтернативу» обратился агент, занимающийся суррогатным материнством. Он рассказал о намеревающейся продать ребенка женщине.

«Изначально к нам обратился агент, который занимается суррогатным материнством. И сообщил, что обратилась женщина, готовая продать ребенка для любых целей. Мы вышли на связь с этой женщиной, вступили в переписку, увиделись. Чтобы у нее не оставалось ложных надежд, сказали, что ничего хорошего этого ребенка не ждет и его будут использовать для попрошайничества. И если выживет, то тогда отдадут в детский дом, а если нет — не ее проблемы. Она согласилась», — пояснил Мельников.

На самой сделке и непосредственно перед задержанием жительницу столицы еще раз спросили, хочет ли она расстаться с младенцем. Отказываться от продажи сына женщина не стала, получив за него 500 тысяч рублей. Спустя несколько секунд ее задержали. На предоставленных «Альтернативой» кадрах мать ребенка выглядела достаточно сдержанно.

«Сейчас [ребенок] находится в больнице. Если дальше родственники не изъявят желание забрать ребенка, <…> то его отдадут на усыновление. Процедура начнется месяца через два, не раньше. До этого момента ребенок будет находиться в доме малютки», — заключил Мельников.

В Следственном комитете рассказали, что женщине предъявили обвинение в продаже ребенка.