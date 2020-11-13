Женщину в Москве обвинили в продаже своего ребенка

Московские следователи расследуют дело о 24-летней матери, которая пыталась продать своего новорожденного сына в интернете. Ей уже предъявили обвинение.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Москве, обвинение предъявили по статье «Продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».

Следствие считает, что новоиспеченная мать хотела заработать на своем сыне. Для этого она опубликовала в Сети объявление о том, что ищет приемных родителей для ребенка. У потенциальных клиентов она просила 500 тысяч рублей.

Стороны договорились о передаче денег и новорожденного. Сделка происходила 12 ноября в одном из ресторанов на северо-западе Москвы.

«После получения денег она передала ребенка покупательнице и написала расписку», — уточнили в Следственном комитете.

На самом деле сделка проходила в рамках оперативных мероприятий. Ответственными за это дело были сотрудники столичного управления СК вместе с московским уголовным розыском. Женщину задержали. Во время допроса она заявила, что пошла на такой поступок из-за непростой жизненной и материальной ситуации.

Следствие намерено просить суд избрать меру пресечения, связанную с лишением свободы. Расследование дела продолжается.