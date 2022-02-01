Волонтеры нашли тело пропавшей под Новгородом девочки

Волонтеры нашли тело пропавшей в Новгородской области девочки. Информация об обнаружении ребенка появилась на странице поисково-спасательного отряда «Феникс» во «ВКонтакте».

«Найдена. Погибла. <…> Приносим искренние соболезнования родным и близким. Просьба снять репосты», — говорится в сообщении ПСО.

По данным Telegram-канала «112», тело ребенка обнаружили в огороде соседнего дома.

Девочка пропала в городе Холм в ночь с 24 на 25 января. Ей не было и двух лет. По словам матери, она пошла постирать белье в баню, а дверь в дом, где осталась дочь, не закрыла.

При этом в печи при обследовании здания правоохранители наши фрагменты обгоревших костей. Их отправили на исследование в лабораторию Санкт-Петербурга. Экспертиза показала, что останки, найденные в печи, не принадлежат ребенку.

СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве. Мать девочки и ее сожителя задержали и по ходатайству следствия заключили под стражу. Еще одно дело возбудили по статье о халатности сотрудников комитета образования районной администрации.

Семья девочки состояла на учете в органах системы профилактики, у ее матери есть еще семь детей. Их из-за плохих условий содержания забрали у женщины и поместили в детские дома.