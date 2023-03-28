Криминал 28 марта 2023, 07:21 Военнослужащего из Ростовской области обвинили в госизмене ТАСС: военного из Ростовской области обвинили в доступе к гостайне и госизмене РИА «Новости»

Читать 360tv в

Уголовное дело о незаконном получении доступа к гостайне и госизмене рассмотрит Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону. Обвинение предъявили военнослужащему Илье Трачуку, сообщил ТАСС.

Источник агентства рассказал о расследовании по двум статьям — за незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну, и государственную измену. На рассмотрение по существу дело отправили в Южный окружной военный суд.

Реклама

Ближайшее заседание запланировали 10 апреля. В суде подтвердили получение материалов уголовного дела, фигурантом которого стал Илья Трачук. По данным гарнизонного военного суда Ростова-на-Дону, мужчина действительно является военнослужащим и это не первый его проступок — в 2022 году обвиняемого дважды привлекали к ответственности за грубые дисциплинарные нарушения.

В Комсомольск-на-Амуре арестовали обвиняемого по другому делу о госизмене. По версии следствия, он отправил в Главное управление разведки Украины электронное письмо и предложил информацию о военных объектах в Хабаровском крае.