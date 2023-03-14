Общество 14 марта 2023, 10:48 Фигуранта дела о госизмене на два месяца отправили под стражу в Хабаровском крае ФСБ сообщила об аресте на два месяца жителя Комсомольска-на-Амуре по делу о госизмене РИА «Новости»

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Житель Комсомольска-на-Амуре проведет два следующих месяца за решеткой. Такое решение принял суд по делу этого человека о государственной измене. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Хабаровскому краю.

«Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», — сообщили в ведомстве.

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Мужчина сейчас остается в СИЗО-1 в Хабаровске. По данным ФСБ России, местный житель через интернет отправил письмо в Главное управление разведки Минобороны Украины для передачи информации о военных объектах Министерства обороны России в Хабаровском крае.

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Силовики заявили, что эти сведения могли бы помочь украинцам провести диверсионно-террористические акты, нанести удары БПЛА и высокоточным оружием по военной технике в районах погрузки, размещения и путях следования. В отношении россиянина открыли уголовное дело по статье УК РФ «Государственная измена».