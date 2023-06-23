Криминал 23 июня 2023, 22:45 Водителя иномарки арестовали после гибели восьми человек в ДТП Дагестане Обвиняемого в смертельной аварии с восемью погибшими в Дагестане отправили в СИЗО РИА «Новости»

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Спровоцировавшего аварию на трассе «Кавказ» водителя иномарки взяли под стражу. Как напомнила пресс-служба дагестанского главка СК, в ДТП погибли восемь человек.

«По ходатайству следователя в отношении обвиняемого в нарушении ПДД, повлекших за собой гибель людей, Кизлярским районным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в сообщении.

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Под арестом водитель пробудет до 21 августа.

По данным следствия, обвиняемый в минувшую среду, 21 июня, следуя по трассе Астрахань — Махачкала на Toyota Camry, во время обгона автобуса выехал на встречку, где столкнулся с КамАЗом. Большегруз, уклоняясь от удара, врезался в автобус. В результате на месте происшествия погибли семь пассажиров, включая двоих детей, а также водитель грузовика.

Ранее о гибели двоих детей в ДТП с рейсовым автобусом в Дагестане сообщил глава республики Сергей Меликов. Он дал поручение обеспечить материальные выплаты пострадавшим и семьям погибших.