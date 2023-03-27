Криминал 27 марта 2023, 14:34 Водитель изнасиловал пьяную пассажирку в Ленобласти РЕН ТВ: частный водитель подобрал пьяную пассажирку в Кудрове и изнасиловал ее в машине Unsplash

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Частный водитель напал на нетрезвую пассажирку в Ленинградской области. Жительница города Кудрово села в машину к незнакомцу в нетрезвом состоянии около ресторана, сообщил РЕН ТВ.

Нападение произошло в ночь на 26 марта. Пострадавшей 24 года, уточнил источник.

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По его данным, пассажирка заснула по пути, а очнулась, когда водитель начал к ней приставать. Злоумышленник надругался над женщиной и высадил ее из автомобиля.

Пассажирке потребовалась помощь медиков. В больнице у нее выявили многочисленные травмы коленей. Источник РЕН ТВ добавил, что насильника ищут правоохранительные органы.

Несколькими днями ранее стало известно о задержании в Пермском крае 60-летнего преступника, сбежавшего из колонии-поселения. Он отбывал наказание за изнасилование.