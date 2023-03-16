Происшествия 16 марта 2023, 13:43 Сбежавшего из колонии насильника поймали в Пермском крае

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В Пермском крае после трех дней поисков удалось задержать 60-летнего преступника, сбежавшего из колонии-поселения. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

Мужчина был осужден за изнасилование, причем этот приговор не был первым в его жизни. До этого его уже судили за аналогичное преступление, а также за мошенничество и похищение людей.

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Не так давно ему смягчили наказание, переведя его в колонию-поселения, откуда преступник и сбежал. Ему оставалось провести в заключении два года, но теперь преступнику грозит увеличение срока и обратный перевод в более строгие условия.

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