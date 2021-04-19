Во дворе пойманного на краже воронежца нашли закопанный труп отца

Жителя села Васильевка Бутурлиновского района Воронежской области заподозрили в убийстве отца. Парень попался на мелкой краже, но когда к нему пришли с обысками, обнаружили закопанное тело во дворе. Об этом сообщило управление СК РФ по региону.

По версии следствия, конфликт между 19-летним юношей и его 57-летним отцом произошел еще 24 марта. Молодой человек избил отца и задушил его веревкой, а после этого закопал тело погибшего во дворе. Останки обнаружили во время обыска 17 апреля, когда к парню нагрянули по подозрению в краже из сельского магазина.

Юноша, который ранее уже был судим за кражи, в ходе допроса сознался в содеянном. По решению суда его заключили под стражу. Ему грозит от шести до 15 лет лишения свободы.

Следователи осмотрели место происшествия и назначили комплекс необходимых экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

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