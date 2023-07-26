Криминал 26 июля 2023, 11:32 Внуковские таможенники нашли бриллианты в нижнем белье контрабандиста Внуковские таможенники нашли 62 драгоценных камня в нижнем белье мужчины из Узбекистана Пресс-служба ФТС России

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Сотрудники таможенной службы аэропорта Внуково задержали контрабандиста. В нижнем белье уроженца Узбекистана, который прилетел из ОАЭ, они обнаружили более 60 драгоценных камней на общую сумму свыше пяти миллионов рублей. Также в его багаже было 13 коробок с различной техникой, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации („Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов“). Санкция статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет», — говорится в сообщении.

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Кроме этого, мужчине грозит наказание и по статье 194 Уголовного кодекса («Уклонение от уплаты таможенных платежей») при подтверждении, что техника была новой.

Инспекторы остановили мужчину на «зеленом» коридоре. В его чемодане обнаружили 13 коробок с различной техникой Apple, Samsung и Sony, а также 40 сертификатов GIA и IGI, подтверждающих подлинность драгоценных камней.

Таможенники попросили мужчину отдать бриллианты, но он сказал, что у него их нет. Поэтому специалисты провели личный досмотр. В результате в нижнем белье контрабандиста они нашли тайник с россыпью бриллиантов и 62 крупными драгоценностями. Он упаковал их в пакеты и обмотал скотчем.

Мужчина заявил, что вез подарки своим родственникам и не знал про оплату таможенного налога.

Контрабанду изъяли и отправили на экспертизу. Исследования подтвердили, что все драгоценные камни являются бриллиантами.

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