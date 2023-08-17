Важное 17 августа 2023, 15:28 Владельцу селитры из Махачкалы предъявили обвинения по делу о взрыве ТАСС: владельцу селитры предъявили обвинения по делу о взрыве в Махачкале РИА «Новости»

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Арендатору склада с селитрой на станции техобслуживания в Махачкале предъявили обвинения по делу о взрыве, унесшем жизни 35 человек, сообщил ТАСС. Меру пресечения Эльдару Насрулаеву изберет 17 августа Басманный суд Москвы.

Насрулаеву инкриминировали оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее гибель людей.

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Мужчину задержали 15 августа — на следующий день после взрыва и крупного пожара в пригороде Махачкалы. Он пояснил, что арендовал два из четырех помещений на станции техобслуживания. По данным СМИ, там хранилось почти 100 тонн селитры.

В Москву Насрулаева этапировали из Дагестана 17 августа.

Ранее следователи выдвинули несколько версий о причинах взрыва в пригороде Махачкалы. Среди них — нарушение хранения химических удобрений с пожароопасными характеристиками.

По данным Следкома, вечером 14 августа на станции техобслуживания на пересечении Кулинской улицы села Новокули и федерального шоссе начался пожар.

Огонь перекинулся на помещение, где, вероятно, хранилось легковоспламеняющееся удобрение. Когда пламя подобралось к химикату, прогремел взрыв.