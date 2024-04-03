Криминал 03 апреля 2024, 02:29 Владельцев «Крокуса» могут посадить на 10 лет Владельцев «Крокуса» могут привлечь к ответственности за нарушение безопасности РИА «Новости»

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Владельцам «Крокус Сити Холла» после теракта может грозить до 10 лет тюрьмы по статье об оказании небезопасных услуг. Об этом РИА «Новости» заявили юристы.

По словам генерального директора юридической компании «Партнер» Константина Горина, против руководителей могут выдвинуть обвинения, если повлекшее смерть посетителей возгорание случилось в том числе из-за нарушений техники пожарной безопасности в торговом центре.

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«Если будут найдены несоответствия в безопасности здания, в результате которых, а не непосредственно террористического акта, погибли люди, то за это Уголовным кодексом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет», — сказал Горин.

Член ассоциации юристов России Антон Бибаров-Государев подчеркнул, что речь идет о статье 238 УК РФ.

Ранее стало известно, что у 10-го фигуранта дела о теракте в Красногорске Якубджона Юсуфзоды не было разрешения на работу в столице. Как рассказала его супруга, мужчина отправился в Москву 1 марта и не успел получить патент.