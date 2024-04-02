Криминал 02 апреля 2024, 17:20 Десятый фигурант дела «Крокуса» не получил разрешения на работу в Москве Обвиняемый по делу о теракте Юсуфзода не получил разрешение на работу в России РИА «Новости»

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У 10-го фигуранта дела о теракте в «Крокус сити холле» Якубджона Юсуфзоды не было разрешения на работу в Москве. Об этом РИА «Новости» рассказала его жена Файзигуль Джурабекзода.

«Он собрался и улетел в Москву 1 марта, не успел даже патент получить и начать работать», — сообщила супруга.

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Басманный районный суд Москвы арестовал уроженца Таджикистана Якубджони Юсуфзоду до 22 мая 2024 года. Мужчину обвиняют по статье «Террористический акт». Юсуфзода мог быть одним из участников организации массового убийства людей в «Крокусе». Вопрос об аресте подозреваемого рассмотрели в закрытом режиме по просьбе следователя.

Ранее правоохранительные органы в Турции задержали двух подозреваемых в подготовке террористического акта от «Исламского государства»*. Ими оказались гражданин Таджикистана 37-летний Фазылджон А. и гражданка Киргизии 41-летняя Зульфия С.

*ИГ («Исламское государство») — запрещенная в России террористическая группировка.