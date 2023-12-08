Криминал 08 декабря 2023, 10:29 Владельца шприца, о который укололась девочка в машине каршеринга, задержали в Москве Владельца забытого в машине каршеринга шприца с мефедроном задержали в Москве Freepik

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Правоохранительные органы Москвы установили личность мужчины, употребившего наркотики в машине каршеринга. Он оставил на заднем сидении шприц, о который позже укололся ребенок. Подозреваемого арестовали. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Следователи установили, что это ранее неоднократно судимый за незаконный оборот наркотических средств 37-летний уроженец Ставропольского края.

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«Его привлечение к установленной законом ответственности на контроле Кунцевской межрайонной прокуратуры», — подчеркнули в ведомстве.

18 августа 2023 года, в арендованной машине каршеринга 10-летняя девочка укололась о найденный на заднем сиденье шприц с неизвестным веществом. При выходе из автомобиля ребенок почувствовал укол в ногу, после чего у нее пошла кровь. Отец обнаружил торчавший открытый шприц, в котором была светло-бежевая жидкость.

Пострадавшую экстренно увезли в больницу, где у нее взяли анализы. Согласно экспертизе, на шприце обнаружили следы наркотического средства — мефедрона.

Расследование уголовного дела продолжат. Оно находится на контроле в прокуратуре.

Накануне полиция нашла наркотики у доставленного в больницу пассажира из Домодедово.