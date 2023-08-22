Происшествия 22 августа 2023, 10:30 Мефедрон нашли в шприце, которым укололась школьница в машине каршеринга в Москве МВД: мефедрон нашли в шприце, которым укололась школьница в машине каршеринга в Москве РИА «Новости»

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Эксперты установили, что в шприце, который воткнулся в ногу девочки в арендованной машине, было наркотическое вещество мефедрон. Правоохранители возбудили уголовное дело о незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

ЧП произошло в Крылатском районе 18 августа. В полицию поступило сообщение о пострадавшем 10-летнем ребенке в автомобиле каршеринга.

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Мужчина с женой и дочкой арендовали машину и отправились в ТЦ. При выходе из автомобиля ребенок почувствовал укол в ногу, после этого пошла кровь. Отец проверил место под задним сиденьем и увидел торчавший открытый шприц, в котором была светло-бежевая жидкость. Девочку срочно увезли в больницу, где у нее взяли анализы.

Родители обратились в полицию, рассказав о случившемся. Позже эксперты нашли в шприце следы мефедрона.

«Следствием ОМВД России по району Крылатское города Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее туристку из Таиланда задержали в московском аэропорту с марихуаной. Подозреваемую в контрабанде наркотиков доставили в отделение полиции.