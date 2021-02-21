Владелец магазина устроил стрельбу из-за уборки снега в Ленобласти

Полицейские задержали участника стрельбы в Ленинградской области. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По данным ведомства, ссора произошла рядом с одним из магазинов в поселке Романовка на Дороге жизни. В конфликте задействованы двое — 50-летний уборщик снега и 36-летний владелец магазина. Бизнесмен был не доволен, что сугробы закрывали рекламную вывеску. Хотя баннер был установлен незаконно.

Предприниматель выстрелил из травматического пистолета. Уборщик получил ранение в ногу.

Бизнесмена задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее таксист открыл стрельбу в Лефортовском тоннеле после конфликта с пассажирами.