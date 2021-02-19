Таксист после конфликта с пассажирами открыл стрельбу в Лефортовском тоннеле

Два москвича пожаловались на водителя, который, предположительно, из травматического оружия открыл стрельбу в Лефортовском тоннеле после конфликта. Инцидент произошел накануне. В пресс-службе ГУ МВД России по Москве «360» сообщили, что проводится проверка.

«Таксист влез в разговор между мной и моим спутником, мешал общению. Дважды мы просили его не вмешиваться, затем ответили резко. Он выхватил предмет, похожий на пистолет, и стал им прямо в машине угрожать», — рассказал один из них в разговоре с «Вечерней Москвой».

Водитель такси, по словам собеседника газеты, остановил машину в тоннеле и потребовал, чтобы они ушли. После того как мужчины попытались забрать из машины свои вещи, таксист открыл огонь.

«Сел в автомобиль и уехал вместе с нашими вещами. Приблизительно через триста метров он их выбросил на дорогу», — добавил пассажир. Он и его друг уже написали заявление в полицию.

Инцидент произошел в четверг, 18 февраля, уточнили «360» в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

«Конфликт произошел между водителем машины легковой и двумя его пассажирами. Предположительно из травматического оружия он произвел вверх выстрелы. Пострадавших нет», — рассказал собеседник «360».

Сейчас по факту происшествия проводится проверка, уточнили в ведомстве.