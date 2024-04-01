Криминал 01 апреля 2024, 14:47 Вице-премьера Чувашии арестовали за день до увольнения СК: бывшего вице-премьера Чувашии Данилова арестовали по делу о взятке

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Суд в Чебоксарах отправил под арест бывшего вице-премьера Чувашии Павла Данилова и бизнесмена Алексея Антонова по делу о коррупции при заключении госконтрактов. Об этом сообщил Следственный комитет России.

По версии следствия, с сентября 2022 года по апрель 2023-го Павел Данилов получил через гендиректора АО «Специализированный застройщик „Ипотечная корпорация Чувашской Республики“» Алексея Антонова взятки на 32 миллиона рублей. За это вице-премьер обещал поспособствовать заключению госконтрактов подведомственными Минстрою Чувашии учреждениями с определенными организациями.

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Обоих подозреваемых задержали 30 марта в Москве. Алексея Антонова взяли с поличным при получении 18 миллионов рублей для передачи Павлу Данилову.

Два уголовных дела по статье 290 УК России «Получение взятки» и 291 УК России «Дача взятки» объединили в одно производство. Подозреваемых этапировали в Чебоксары и арестовали. Павла Данилова 31 марта освободили от должности вице-премьера.

В Амурской области задержали двух сотрудников Ростехнадзора. Их заподозрили в халатности в связи с обрушением на руднике «Пионер».