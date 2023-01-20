Криминал 20 января 2023, 17:14 Вице-мэра Миасса арестовали за получение взятки ТАСС: замглавы Миасса отправили в СИЗО до 18 марта за получение взятки в 50 тысяч рублей РИА «Новости»

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Центральный районный суд Челябинска отправил в СИЗО заместителя мэра города Миасса за коррупцию. Об этом сообщил ТАСС.

Фигурант уголовного дела будет находиться в изоляторе до 18 марта 2023.

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Следователи завели дело по статье «Получение взятки». Преступление выявили оперативники управления ФСБ по Челябинской области.

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Согласно данным правоохранителей, обвиняемый получил денежную сумму от сотрудника одной из коммерческих организаций за помощь в заключении муниципального контракта на подготовку необходимых документов для сноса аварийного здания.

В конце декабря в Новосибирске задержали руководителя подразделения по противодействию коррупции и экономической безопасности местного районного отдела полиции. По версии следствия, он прикрывал нелегальный игорный бизнес.