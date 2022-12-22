Криминал 22 декабря 2022, 23:19 Главу районного ОБЭП Новосибирска задержали за взятки на два месяца Начальника отдела по борьбе с коррупцией отправили в СИЗО в Новосибирске РИА «Новости»

Читать 360tv в

Начальника отдела по экономической безопасности и противодействию коррупции Центрального райотдела полиции задержали в Новосибирске. Его подозревают во взяточничестве, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источник.

Следователи обратились в суд с ходатайством заключить Александра У. под стражу. Доводы следствия в прокуратуре Центрального района признали убедительными. В итоге, подозреваемого отправили в СИЗО на два месяца. Срок ареста продлится до 20 февраля 2023 года.

Реклама

Согласно данным регионального управления судебного департамента, Александра У. подозревают в получении взятки. По версии следствия, полицейский прикрывал незаконный игорный бизнес — за это ему передавали взятки, сумма которых не разглашается. Следственный комитет пока не давал комментариев по уголовному делу.

Реклама