Аудитор СП Михаил Мень своей вины не признал

Задержанный за растрату 700 миллионов рублей аудитор Счетной палаты (СП) и экс-министр строительства и ЖКХ Михаил Мень заявил, что не понимает сути предъявленного ему обвинения.

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по защите прав человека в местах принудительного содержания Алексей Мельников сообщил, что Мень вины своей не признает и не понимает, о чем идет речь. Тем более, что инкриминируемый ему эпизод произошел десять лет назад.

По его словам, задержанный относится ко всему «по-христиански». В изолятор временного содержания (ИВС) его доставили примерно в 20:30 мск и разрешили взять сменную одежду.

Алексей Мельников добавил, что Михаилу Меню разрешили взять лекарства для лечения хронических заболеваний. Их будут выдавать по необходимости сотрудники ИВС.

Следствие предполагает, что Мень похитил 700 миллионов рублей, направленные на развитие Ивановской области, когда занимал должность руководителя региона. Возбуждено уголовное дело по статье о присвоении или растрате в особо крупном размере.