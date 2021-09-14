Видео задержания сбежавшего из ИВС Мавриди появилось в Сети

Телеканал РЕН ТВ показал видео задержания Александра Мавриди, который сбежал из изолятора в Истре в августе 2021 года. Его поймали 13 сентября в Москве, в районе Митино. Мавриди подозревают в убийстве «колбасного короля».

На кадрах видно, что Мавриди сделал покупки в магазине «Ашан», при выходе из магазина его ждали оперативники. Они задержали беглеца прямо на лестнице. Судя по ролику, преступник попытался оттолкнуть силовика и скрыться. Однако его все равно задержали.

Мавриди уже допросили. Ему предъявлено обвинение в побеге. Мужчина признался в содеянном и рассказал, как готовился к побегу из тюрьмы. По его словам, он скрывался в заброшенных зданиях на территории московского региона. При досмотре в его рюкзаке нашли три тысячи долларов, 1350 евро и 70 тысяч рублей.

Александр Мавриди и еще четверо заключенных 6 августа сбежали из изолятора в Истре. По предварительной информации, дежурный перевел главного подозреваемого в убийстве «колбасного короля» в другую камеру, где не было закрыто окно для передачи продуктов. Это позволило заключенным вскрыть дверь камеры.

В отношении должностных лиц открыли уголовное дело о превышении должностных полномочий. Четырех беглецов удалось задержать в августе.