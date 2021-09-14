Предполагаемому убийце «колбасного короля» Александру Мавриди предъявили обвинение после побега из ИВС в Истре. Об этом сообщили в подмосковном главке Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что обвинение Мавриди предъявили по статье «Побег из места лишения свободы, совершенный группой лиц по предварительному сговору».

Мавриди задержали в минувший понедельник, 13 сентября, в московском районе Митино. Его поисками занимались следователи, оперативные сотрудники ФСБ и полиция.

В ходе допроса у следователя Мавриди дал признательные показания в совершении преступления и рассказал о подготовке побега и о том, как он скрывался в заброшенных домах на территории Москвы и Московской области. У задержанного изъяли три тысячи долларов, 1350 евро и 70 тысяч рублей. В данный момент Мавриди взяли под стражу.

Пятеро заключенных сбежали из изолятора временного содержания в Истре в августе. По версии следователей, злоумышленники вскрыли дверь в камеру через окошко для передачи продуктов.

В ходе розысков троих беглецов задержали правоохранители. Один сдался сам. Последним пойманным стал обвиняемый в убийстве «колбасного короля» Александр Мавриди. По данным МВД, в ходе задержания беглец оказал сопротивление силовикам.

Следователи завели уголовное дело в отношении сотрудников изолятора в Истре. Их обвинили в превышении должностных полномочий. По данным следствия, в ночь побега они находились на дежурстве. Один из фигурантов отключил камеры видеонаблюдения и оставил открытым окошко для передачи продуктов.

Обвинение предъявили также их начальнику Андрею Старшинову. В ходе допроса он признался, что именно по его распоряжению четверых задержанных по одному уголовному делу посадили в одну камеру. После туда доставили Александра Мавриди. Суд выбрал для Старшинова меру пресечения в виде запрета определенных действий. Расследование уголовных дел продолжается.