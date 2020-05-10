Ветерана ВОВ убили в Омской области

Следственной комитет возбудил уголовное дело после убийства 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны. В произошедшем подозревают 65-летнего мужчину, который был в гостях у погибшего. Об этом сообщил Следственный комитет.

«Вечером 6 мая подозреваемый пришел в гости к знакомому ветерану Великой Отечественной войны, где на почве личных неприязненных отношений между мужчинами произошла ссора, в ходе которой подозреваемый нанес несколько ударов кухонным ножом в грудь пенсионеру, у которого был в гостях», — говорится на сайте ведомства.

По данным следствия, ветеран погиб на месте, а подозреваемый тут же сбежал с места преступления.

Трагедия произошла 6 мая в рабочем поселке Тевриз Омской области. Предполагаемого убийцу задержали, сейчас выясняются обстоятельства происшествия.

Убийства и ограбления ветеранов и пенсионеров в России происходят нередко. Так, в начале апреля 80-летняя пенсионерка из Казани скончалась из-за сердечного приступа после того, как у нее украли сумку с продуктами. Ранее сообщалось, что в Калуге 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны убили из-за денег во время ограбления.