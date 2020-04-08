Пенсионерка из Казани скончалась после ограбления у дома. Хулиган толкнул старушку и забрал продукты

80-летняя пенсионерка, у которой несколько дней назад хулиган отнял продукты возле дома, умерла в Казани. 32-летний грабитель вырвал из рук женщины тележку с продуктами, оттолкнув пострадавшую на землю.

Местные СМИ сообщили, что о смерти пенсионерки ее внучка Юлия рассказала волонтерам, которые доставили продукты. Девушка отметила, что ее бабушка скончалась еще 7 апреля, около 13:00. По словам родных и знакомых, у женщины были проблемы с сердцем. Кроме того, она сильно переживала из-за ситуации с ограблением.

Хулиган напал на пенсионерку 4 апреля. Он отобрал у нее тележку с деньгами и продуктами и скрылся, оставив пожилую женщину лежать на земле. Общий материальный ущерб составил более шести тысяч рублей.

Нападение попало на камеры видеонаблюдения. С помощью записи полицейские опознали вора и задержали его. По данным СМИ, он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу — в тот раз он своровал кабель в одном из домов. Отмечается, что обвиняемый оказал полицейским сопротивление.

Против него возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Кроме того, мужчину ждет наказание за нарушение режима самоизоляции, который действует в регионе, а также — за неповиновение сотрудникам полиции.