Криминал 17 апреля 2024, 16:14 Верховный суд отменил апелляционное решение по делу ученого Голубкина Пресс-служба Суды общей юрисдикции города Москвы

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Верховный суд отменил апелляционное решение по уголовному делу о госизмене, возбужденному в отношении 71-летнего доктора технических наук, профессора Московского физико-технического института (МФТИ) Валерия Голубкина. Об этом РБК рассказали в пресс-службе суда.

Материалы дела направили на новое рассмотрение в первую апелляционную инстанцию.

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Голубкина заподозрили в передаче материалов, содержащих государственную тайну, за границу. В июне 2023 года его приговорили к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал приговор законным, однако адвокаты ученого подали кассационную жалобу в Верховный суд.

Через несколько месяцев коллегу Голубкина, работавшего в МФТИ ученого-физика Анатолия Губанова также приговорили к 12 годам в колонии строгого режима по делу о госизмене. Материалы дела — под грифом «совершенно секретно», поэтому подробности неизвестны.