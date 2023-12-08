Эксклюзив 08 декабря 2023, 17:38 «Вел разгульный образ жизни». Родственники — о подозреваемом по делу об уколе ребенка шприцом в каршеринге Знакомая рассказала о задержанном по делу об уколе ребенка шприцом в Москве Unsplash

Читать 360tv в

Жителя Ставропольского края, подозреваемого по делу об отравлении десятилетней девочки мефедроном в машине каршеринга, задержали в Москве. Его бывшая девушка рассказала «360» о том, кем он работал и какой образ жизни вел.

По ее словам, в Москве он работал в автосалоне, а на на малой родине — продавцом-консультантом в магазине. Детей у задержанного не было, только бывшая жена. С отцом он перестал общаться около 25 лет назад, когда поступил в колледж.

Реклама

«Он вел разгульный образ жизни, он это любил», — сказала его бывшая девушка.

Она добавила, что знала о его судимости и о том, что он употребляет наркотики.

По информации следствия 37-летний мужчина взял в аренду автомобиль каршеринга, употребил там наркотики и оставил шприц в салоне. После него машиной воспользовалась семья с десятилетней девочкой. При выходе из автомобиля ребенок почувствовал укол в ногу, после чего у нее пошла кровь. Отец обнаружил торчавшую иглу на заднем сидении. Родители заявили о случившимся в полицию.