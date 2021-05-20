«Ваше фото будет везде». Таксист угрожал москвичке, отменивший заказ

Жительница Москвы воспользовалась услугами InDriver и вызвала такси. Однако водитель был слишком далеко, его нужно было ждать 20 минут. Женщина отменила заказ, но затем к ней стали поступать угрозы от водителя.

Как написал паблик в соцсети «ВКонтакте», поездка должна была стоить 220 рублей.

«Из-за вашей ошибки у меня сняли 220 рублей комиссии. Или скиньте деньги на этот номер обратно, или ваше фото будет везде! Вы что попутали?» — обратился мужчина в аудиосообщении к своей несостоявшейся клиентке.

Еще много сообщений примерно такого содержания и грубее водитель отправлял и позже. В ответ на это женщина написала таксисту, что едет в отделение полиции и покажет его угрозы правоохранителям. Чем закончилась эта история и как на нее отреагировали в полиции, так и неясно.

Отношения таксистов и их клиентов все чаще носят агрессивный характер. В начале мая жительница Нижнего Тагила выстрелила в лицо водителю такси. Причиной стало недовольство пассажирки стоимостью поездки в аэропорт Большое Савино.