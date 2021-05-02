Пассажирка в Перми выстрелила в лицо таксисту из-за цены за поездку

Жительница Нижнего Тагила выстрелила в лицо таксисту из-за того, что ее не устроила стоимость поездки в пермский аэропорт Большое Савино. Подробности конфликта со стрельбой рассказали «360» в управлении транспортной полиции по Уральскому федеральному округу.

«Это произошло 30 апреля. Женщина ехала из Нижнего Тагила в аэропорт Перми на такси. Когда они уже доехали до места назначения и были на парковке аэропорта, пассажирка стала спорить из-за стоимости поездки. А когда аргументы закончились, достала травматический пистолет и выстрелила в таксиста», — рассказали в ведомстве.

Пассажирка промазала, поэтому таксист не получил тяжелых повреждений. У него поцарапана губа. От медицинской помощи он отказался. Таксист не стал писать заявление. Женщину доставили в отдел для выяснения всех обстоятельств.

По данным издания «Екатеринбург. Онлайн», ранее пассажирка уже была судима за мошенничество.

Несколькими днями ранее бурная ссора произошла между пассажиркой и таксистом в Москве. Водитель обклеил весь салон «антиковидными» пластырями с резким запахом. Женщину это испугало. Она стала кричать, бить по сиденьям и угрожать «разбомбить» машину.