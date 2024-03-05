Криминал 05 марта 2024, 02:54 В Тверской области новорожденного младенца бросили в подъезде Новорожденного ребенка нашли в подъезде в Тверской области, возбудили дело Freepik

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Новорожденную девочку нашли на лестничной площадке дома в городе Белый в Тверской области. Об этом сообщило следственное управление СК России в Telegram-канале.

«Возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 125 УК РФ „Оставление в опасности“», — заявили в ведомстве.

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Правоохранители выяснили, что происшествие случилось 1 марта. Девочку обнаружили в подъезде многоквартирного дома. По неуточненной информации, 31-летняя жительница поселка Оленино родила ребенка, завернула в одеяло и попросила отца младенца «увезти его». В итоге мужчина положил новорожденную «в корзину из полимерного материала» и отвез в Белый, где положил младенца на лестничную площадку подъезда одного из домов.

Ранее в Пятигорске мать родила ребенка в уличном туалете. Новорожденный упал в выгребную яму во время родов и женщина решила не доставать его, оставив умирать в фекалиях.