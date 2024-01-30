Криминал 30 января 2024, 21:45 Мать бросила младенца умирать в выгребной яме уличного туалета в Пятигорске СК: жительница Пятигорска родила и выбросила новорожденного в выгребную яму piqsels

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Жительница Пятигорска родила в уличном туалете и бросила новорожденного в выгребную яму. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.

По данным издания, 40-летняя жительница станицы Лысогорской 8 января пошла в уличный туалет, где у нее начались схватки. Во время родов ребенок упал в выгребную яму.

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Женщина не стала доставать новорожденного. В результате мальчик захлебнулся в выгребной яме с фекалиями. Позже о случившемся стало известно полицейским.

Уголовное дело возбудили по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». Правоохранители установили, что ребенок родился живым, а женщина специально оставила его умирать. Подозреваемую отпустили под подписку о невыезде.

Ранее в Первоуральске Свердловской области скончался младенец, пока родители отмечали первую дату со дня его рождения. Пьяная мать легла на диван рядом с малышом, а утром обнаружила его тело.