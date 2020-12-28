В Москве мать попыталась продать дочь в сексуальное рабство

В Москве при попытке продать малолетнюю дочь в сексуальное рабство задержана жительница Тюмени. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье о продаже несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии.

Столичный Следком сообщил, женщина в ноябре 2020 года разместила в интернете информацию о продаже малолетней дочери в рабство с предоставлением сексуальных услуг. Взамен она требовала один миллион рублей.

Договорившись с предполагаемым покупателем, она приехала с ребенком в Москву для совершения сделки купли-продажи и поселилась в одной из гостиниц, расположенных на севере столицы.

«Благодаря совместной работе следователей ГСУ СК России по городу Москве и сотрудников уголовного розыска МВД России, „сделка“ проходила в рамках оперативных мероприятий и после получения денежных средств, а также передачи ребенка покупателю женщина 1983 года рождения была задержана», — сообщило ведомство.

Расследование продолжается. В ближайшее время женщине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

В ноябре правоохранителям удалось через агентство по суррогатному материнству найти женщину, которая пыталась в Москве продать своего новорожденного ребенка.