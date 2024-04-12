12 апреля 2024, 02:44
В Ростовской области задержали подозреваемых в убийстве с пытками двух инженеров
В Ростовской области правоохранители задержали четверых подозреваемых в жестоком убийстве двух инженеров, пропавших в начале апреля, но спустя время найденных погибшими. Об этом сообщило РИА «Новости».
Тела пропавших ростовчан нашли со связанными руками и ногами, они были изуродованы. У одного из них было перерезано горло и отрезаны уши.
Реклама
Еще во время поиска инженеров полицейские задержали местного жителя, при обыске у которого нашли документы одного из пропавших. На допросе он сообщил об их местонахождении. Выяснилось, что тела инженеров оставили в их машинах, которые затем утопили в реке.
Опергруппа обнаружила автомобили в реке Сал. Изуродованное тело главного инженера находилось в багажнике, а останки его помощника всплыло на следующий день, недалеко от места обнаружения машин.
Подозреваемые убили инженеров из личной неприязни. По словам местных жителей, один из них до этого конфликтовал с убитыми. Он хотел купить дом у главного инженера, но его не устроила озвученная цена.
Сейчас все задержанные направлены в СИЗО. Председатель СКР Александр Бастрыкин контролирует расследование по делу. Как сообщили местные СМИ, если вина подозреваемых будет доказана, то каждому из них может грозить вплоть до пожизненного заключения.
Убийства
СИЗО
Россия
Полиция
Следственный комитет России
Реклама
Реклама