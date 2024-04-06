Криминал 06 апреля 2024, 01:39 Обезображенное тело российского инженера с отрезанными ушами нашли в реке Труп ростовского инженера сельхозкооператива нашли с отрезанными ушами в реке Freepik

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Неизвестные в Ростовской области перерезали горло и отрезали уши главному инженеру сельхозкооператива «Верхоломов». Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным журналистов, 41-летний руководитель и его 52-летний подчиненный выехали из хутора Верхоломов в сторону Волгодонска на двух машинах. После этого мужчины перестали выходить на связь, их родные обратились в правоохранительные органы.

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Поздно вечером 4 апреля примерно в пяти километрах от хутора в реке Сал нашли машину начальника. В багажнике автомобиля находился труп владельца. Тело было обезображено — мужчине перерезали горло и отрезали оба уха.

В этой же реке нашли второй автомобиль, но внутри никого не обнаружили. Поиски рабочего продолжают. Следователи возбудили уголовное тело.

Еще одно зверское убийство случилось в октябре прошлого года. В заброшенном здании Барнаула нашли обезображенное тело женщины, которой отрезали грудь и вспороли живот.