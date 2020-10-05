Крымского тренера обвинили в развращении ученицы

В Крыму против тренера школы олимпийского резерва по стрельбе имени В. С. Клименко возбудили уголовное дело по статье о развратных действиях. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

По версии следствия, вечером 29 сентября тренер Григорий Кошма «совершил развратные действия в отношении несовершеннолетней воспитанницы» в раздевалке школы олимпийского резерва в Симферополе. Тренера задержали.

По данным источника, потерпевшей 13 лет, девочка учится в восьмом классе. Самому Кошме 69 лет. Ранее он не был судим. В прошлом году Кошму признали лучшим тренером по пулевой стрельбе в Крыму.

Другие подробности этой истории пока неизвестны.

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