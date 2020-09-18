Жителя Рыбинска заподозрили в убийстве и изнасиловании двух несовершеннолетних детей своей сожительницы. Полицейским удалось найти его только на четвертый день поисков. Во время допроса он во всем сознался.

Днем 15 сентября тела двух сестер нашли в квартире в одном из жилых домов Рыбинска. Девочки родились в 2006 и 2011 годах. Следователи увидели признаки насильственной смерти, поэтому завели уголовное дело об убийстве. Расследование взял под личный контроль руководитель следственного управления СК России по Ярославской области.

Во время предварительного расследования выяснилось, что перед расправой сестер изнасиловали. После этого появилось второе дело, которое соединили в одно производство с предыдущим. В преступлении заподозрили мужчину, с которым последнее время жила мать девочек. Зимой 2019 года Виталия Молчанова освободили из-под стражи, а свободы его лишили за особо тяжкие преступления. В их числе были также и убийства. Из квартиры подозреваемый убежал, поэтому полиция начала его розыск.

Через два дня поисков губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов пообещал полмиллиона рублей тому, кто предоставит информацию о местонахождении убийцы.

«Вместе с коллегами из УМВД приняли решение выделить средства в размере 500 тысяч рублей за предоставление достоверной информации, которая приведет к задержанию Молчанова Виталия Алексеевича. Этот человек подозревается в совершении убийства двух несовершеннолетних девочек в городе Рыбинске», — сообщил глава региона.

Найти и задержать предполагаемого преступника удалось только 18 сентября. Каждый день поиском занимались около 200 сотрудников органов внутренних дел.

«Сотрудниками управления уголовного розыска УМВД России по Ярославской области при прочесывании местности в районе расположения садоводческих товариществ и ГСК городского округа Рыбинска задержан подозреваемый, который пытался спрятаться», — сообщила «360» пресс-служба ведомства.

Во время задержания Молчанов рассказал, что в день убийства выпил несколько бутылок спиртного, а затем совершил расправу над детьми. Во время допроса мужчина во всем признался. Видео разместил на своем YouTube-канале Следственный комитет.

«[Вину] признаю. Раскаиваюсь, не понимаю, почему сделал», — заявил Молчанов.

Теперь насильника и убийцу ждут разбирательства со следователями, которые продолжают расследование уголовного дела. Тем временем в Рыбинске местные жители создали мемориал у дома, где жили сестры. Неравнодушные люди приносят к подъезду детские игрушки, цветы и зажигают свечи.

Подробности убийства

Сразу же после публикации информации об убийстве сестер в СМИ стали появляться подробности истории. Месяц назад к Молчанову вместе с дочерьми переехала женщина, с которой он познакомился в Сети. Общение пары переросло в роман, поэтому они решили съехаться.

Женщина 15 сентября вернулась с работы домой и увидела тела своих детей. Именно она и позвонила в полицию. Предварительной версией убийства стала расправа из-за ревности. Мужчина якобы решил, что возлюбленная ему изменяет, и решил отомстить.

По данным Life, мать сестер узнала о судимости нового знакомого еще во время переписки. Более того, будущий сожитель рассказал ей об убийстве, изнасиловании и надругательстве над телами умерших. Все это он уже совершал. Все эти жуткие подробности не удержали ее от переезда. В Рыбинске девочек взяли в школу. В учебном учреждении отметили, что сестры всегда были опрятные и приносили с собой все необходимое для занятий.

Молчанов вел страницу в социальных сетях, где делал репосты записей об убийствах. При этом он выкладывал фотографии со своей сожительницей. Судя по странице, мужчина работал в компании «Рыбинсккабель». Он был подписан на паблики об играх и плавании.

Источник фото: vk.com/Виталий Молчанов

Как рассказал источник сайта, родной отец общался с сестрами и принимал в их жизни активное участие. Мужчина брал детей с собой в походы, ходил на родительские собрания, забирал из школы. По словам учителей, семья выглядела жизнерадостной и счастливой. Сестры никогда не говорили о каких-либо проблемах дома. Когда мать захотела перебраться в Омск, школьницы рассказали, что рады будут пожить в городе.

Реестр педофилов

После жестокого убийства двух девочек детский омбудсмен Анна Кузнецова предложила пожизненно следить за педофилами. Для этого необходимо создать единый реестр подобных преступников.

«Погибли две сестренки в Ярославле. Страшное преступление. Преступник <…> ранее был судим за изнасилование и убийство ребенка. Теперь жертвами стали еще две девочки. Сколько еще пройдет времени? <…> Я считаю — надо срочно принимать действенные меры по защите наших детей от этого ужаса! Пожизненное наказание, пожизненный административный надзор, реестры», — написала Кузнецова в Instagram.

Она добавила, что уже не первый раз выступает с такой инициативой. Сейчас в Госдуме есть разработанный законопроект, в котором частично содержатся пункты о слежке за педофилами.

«Этих девочек и других погибших детей мы не вернем, но этими действиями можем спасти других», — заключила детский омбудсмен.

Председатель «Совета матерей» Татьяна Буцкая поддержала идею Кузнецовой. По ее словам, реестр поможет предотвратить преступления. При этом она отметила, что список должен быть доступен для сотрудников правопорядка, но закрыт для жителей страны.